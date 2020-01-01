Москва, , 03:23 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на защиту добросовестных приобретателей жилья, сообщает ИА REGNUM.

Законом закрепляется в Гражданском кодексе РФ презумпция добросовестности лица, полагавшегося на данные государственного реестра (ЕГРН). Добросовестным приобретателем недвижимости является тот, кто при его приобретении полагался на данные государственного реестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал (или должен был знать) об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого к нему перешли права.

Если же жилая недвижимость была истребована от добросовестного приобретателя на основании судебного акта, то ему полагается компенсация. По выбору правообладателя компенсация может быть выплачена в размере реального ущерба, либо исходя из кадастровой стоимости истребованной недвижимости. Требовать компенсации гражданин сможет в судебном порядке из казны Российской Федерации, если в течение полугода ему не был возмещен ущерб причинителем вреда.

Закон имеет обратную силу. Законом устанавливается запрет на истребование государством (Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием) жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина по истечении трех лет. Закрепляется, что суд будет отказывать госорганам в истребовании жилья, если после его выбытия из владения публичного собственника истекло три года с момента государственной регистрации права первого добросовестного приобретателя. Данное положение распространяется, в том числе, на добросовестных приобретателей, которые получили имущество безвозмездно в результате приватизации. Бремя доказывания в этих случаях возложено на истца-публичного субъекта.

Одновременно уточняются правила ГК РФ о приобретательной давности. Указывается, что течение срока приобретательной давности начинается со дня поступления вещи во владение добросовестного приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право собственности — не позднее момента государственной регистрации прав.