Москва, , 01:09 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступает в силу закон, позволяющий гражданам РФ удаленно взаимодействовать с судебными приставами, сообщает ИА REGNUM.

Переход на новый формат возможен только с согласия самого гражданина. Согласие на СМС-извещение должно быть подтверждено распиской, в которой наряду с данными о гражданине и его согласием на уведомление указывается номер его мобильного телефона. При этом содержание извещения, направляемого посредством передачи короткого текстового сообщения, установит сама ФССП.

В то же время любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будут доступны сторонам в форме электронных документов на портале «Госуслуги».