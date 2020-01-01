Москва, , 10:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступает в силу закон о дополнительных выплатах семьям, имеющим детей, сообщает ИА REGNUM.

Дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Родители станут получать ежемесячную выплату вплоть до достижения ребенком трех лет.

Это существенно, почти в полтора раза, расширит количество получателей этих средств — выплаты смогут получить около 70% семей, где родился первый или второй ребенок, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается.

Пособие получает женщина, которая родила или усыновила ребенка. В случае ее смерти — отцу или опекуну ребенка. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.