Кронштадт, Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Реставрацию двух исторических фортов Кронштадта могут осуществить за 4,5 млрд рублей. Соответствующий проект размещен на официальном портале раскрытия нормативно-правовых актов.

Форт «Петр I»

Речь идет только о двух фортах из десятков на территории Санкт-Петербурга — «Кроншлоте» и «Петре I», находящихся в ведении Минобороны России.

На реставрацию форта «Кроншлот» предполагается потратить 2,3 млрд рублей, на форт «Петр I» — 2,2 млрд рублей, в срок до 2023 года.

Форт «Кроншлот»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время в состав Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота входят три кронштадтских форта: «Александр I» («Чумной»), «Кроншлот» и «Петр I». Форт «Петр I» полноценно используется в интересах ЛенВМБ. Форты «Кроншлот» и «Александр I» входят в состав формируемого филиала парка «Патриот».

"По проведенным расчетам, затраты на реализацию инвестиционного проекта в ценах соответствующих лет составят 2 299,5 млн рублей. Затраты на проведение проектных и изыскательских работ в 2020 году составят 179,8 млн рублей», — уточняют в Минбороны в отношении форта «Кроншлот». Затраты на проектные изыскания включены в федеральную адресную инвестпрограмму на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Форт «Александр I»

Форты являются памятниками истории и культуры федерального значения и компонентами объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно обнародованной документации, заказчиком работ будет Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ. Военное ведомство намерено получить необходимые средства несколькими траншами в течение четырех лет.

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Напомним, Министерство обороны решило устроить в Кронштадте военно-патриотический парк «Патриот», ориентированный на туристов — с океанариумом, дайвинг-центром и канатной дорогой. Изначально предполагалось, что парк будет специализироваться на тематике ВМФ, но в сентябре 2017 года было решено, что там появятся также сухопутный и военно-воздушный кластеры, основу которых составит историческая техника из арсеналов и демилитаризованная боевая техника и вооружение ЗВО.

Помимо мортирных батарей в состав парка войдут комплекс зданий Нового Адмиралтейства, Восточная Усть-Рогатка, «Голландская кухня», южная оградительная стенка Морского канала, батарея «Князь Меньшиков» и другие здания Минобороны, являющиеся культурным наследием.

В «Кроншлоте» собираются благоустроить гавань, открыть там зал для торжественных приемов в стиле XIX века. Форт «Петр I» будет служить площадкой для реконструкторов.

Всего вокруг Кронштадта на искусственных островах расположено 17 морских и два береговых форта. Некоторые приспособлены частными компаниями под современное использование, другие же находятся в заброшенном состоянии и почти погибли.