Москва, , 00:10 — REGNUM Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, который в том числе направлен на увеличение размера выплат в рамках программы материнского капитала, сообщает ИА REGNUM.

Так, в 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей. Это на 13,5 тыс. рублей выше, чем в 2019 году. Такие изменения связаны, в частности, с увеличением минимального размера оплаты труда, на основе которого рассчитываются в том числе и пособия.

Программа материнского капитала позволяет семьям со вторым и последующим ребенком получать выплату из госбюджета. Эти средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или формирование накопительной части пенсии его матери.