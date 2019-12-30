Горно-Алтайск, , 11:30 — REGNUM «Мусорной» проблеме Республики Алтай региональное управления Роспотребнадзора уделяет особое внимание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, с начала года здесь ликвидировано 4 113 несанкционированных свалок и куч мусора.

С них вывезено более 2,75 тыс. тонн отходов. При этом муниципалитеты выдали почти 14 тыс. предписаний гражданам на устранение мест антисанитарии.

«Привлечены к административной ответственности за непринятие мер по наведению санитарного порядка 2 735 граждан, индивидуальных предпринимателей или руководителей юридических лиц», — отметили в управлении.

Тем не менее в районах остаются нерешёнными множество проблем по организации сбора, утилизации и вывоза мусора, по содержанию полигонов ТКО и т. д.

Напомним, в том числе благодаря работе по ликвидации стихийных свалок республика вошла в тройку лидеров экологического рейтинга регионов России. Как сообщало ИА REGNUM, Алтай уступил первые позиции Тамбовской и Белгородской областям. Следом за республикой на четвёртом месте расположился соседний Алтайский край.

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