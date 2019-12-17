Горно-Алтайск, 17 декабря 2019, 09:27 — REGNUM Республика Алтай заняла третье место среди российских регионов в «Национальном экологическом рейтинге регионов» по итогам осени 2019 года. Результаты проведённого исследования опубликованы на сайте организации «Зелёный патруль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Алтай уступил первые позиции Тамбовской и Белгородской областям. Следом за республикой на четвёртом месте расположился соседний Алтайский край.
Высокие показатели региона связаны с проведением массовых экологических акций «Чистые берега Сибири», «Живи, лес!», «Чистое село», «Сохраним кабаргу», работой по ликвидации несанкционированных свалок и внедрению раздельного сбора мусора. В регионе увеличилась численность краснокнижных снежных барсов и аргали.
Вместе с тем здесь выявили более двух тысяч гектаров повреждённых лесов. Отмечается, что основной причиной этого стали устойчивые низовые пожары 1−3-летней давности и верховые пожары 1−3-летней давности.
Читайте также:
На Алтае хотят создать биосферный кластер по сохранению редких животных
В трансграничной зоне России и Монголии выросло число краснокнижных аргали