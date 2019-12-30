Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области назвали числа января 2020 года, когда будут проходить рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщает 30 декабря отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так первый в городе на Неве рейды пройдут в ночь с 4 на 5 января и с 24 на 25 января 2020 года. Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга. В Ленинградской области проверку на трезвость водители будут проходить с 5 на 6 января и с 25 на 26 января 2020 года.

«В текущем году сотрудниками ДПС в Санкт-Петербурге задержан 7141 водитель, управляющий транспортными средствами в состоянии опьянения, в Ленинградской области — 4197 водителей», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.