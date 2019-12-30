Ростов-на-Дону, , 09:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону зоозащитники пожаловались на Деда Мороза, который у входа в парк имени Горького предлагает прокатиться верхом на верблюде. Неравнодушные горожане подали заявление в полицию. Об этом сообщили подписчики социальных сетей, передаёт ИА REGNUM.

Верблюд у главной ёлки в Ростове-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Спасибо большое той девушке, которая обратилась с жалобой на человека, зарабатывающего на фотографии с верблюдом в парке Горького. Пожалуйста, давайте быть неравнодушными прохожими, предпринимать усилия, чтобы такого издевательства над живыми существами не случались», — написала подписчица паблика «Это Ростов-на-Дону!»

Полиция проверит поступившую информацию о жестоком обращении с животным.