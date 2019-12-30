Москва, 30 декабря 2019, 03:00 — REGNUM

Хроника 1941−1945 гг
Хроника 1941−1945 гг
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 30 декабря: в 1941 году Красная армия впервые освободила Керчь.

Первое освобождение Керчи состоялось через полтора месяца после начала оккупации гитлеровскими захватчиками. Город стал базой снабжения фронтового значения.

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