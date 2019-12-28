Анкара, , 15:50 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 713 нелегальных мигрантов на северо-западе страны в провинции Эдирне, об этом 28 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Среди арестованных были выходцы из Непала, Ирака, Афганистана, Пакистана, Сирии, Марокко и Алжира. Беженцы были направлены в специализированные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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