Гори, Грузия, , 12:23 — REGNUM Грузинский доктор Важа Гаприндашвили, который был ранее осужден за нарушение границы в Южной Осетии, а затем помилован 28 декабря, находится на территории Грузии в Гори. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, врач находится в здании полиции, где с ним встретился замдиректора информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Ираклий Антадзе. Представитель ведомства сообщил, что Гаприндашвили чувствует себя нормально, его отправят в Тбилиси после того, как проведут некоторые процедуры.

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили, осужденный за нарушение границы Южной Осетии на год и девять месяцев, был помилован указом президента республики Анатолием Бибиловым. В КГБ Южной Осетии также сообщили, что грузинский доктор сотрудничал со следствием, свою вину признал, попросил прощения за свой поступок и написал ходатайство о помиловании в адрес главы республики.