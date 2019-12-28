Архангельск, , 03:12 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов признался, что практически отказался от чтения новостей из-за обилия негативной информации.

«Я практически перестал читать новости. Я читаю только выжимку, которую мне готовят мои коллеги. Заход на любой и наших современных сайтов […] — это какая-то катастрофа — я не понимаю, в какой стране мы живем. Такое ощущение, что кибервойна уже началась, и мы в ней проигрываем», — заявил губернатор на «прямой линии», организованной сайтом 29.RU.

Глава региона посоветовал журналистам оптимистичнее смотреть на реальность и писать больше позитивных новостей.

«Постоянные сообщения о том, что украли и куда стреляли заполонили вам мозги. Давайте писать о радости, где действительно идет созидание […] 4 детских сада сдано за неделю. Где это оценено, как большое созидание Архангельской области? Конечно, не надо делать из этого примитив, хвалить кого-то. Но научиться радоваться окружающей среде — это великое дело», — заявил Игорь Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Орлов в ходе «прямой линии» также ответил на вопрос о том, почему ни разу не был на Шиесе. «Я просто хочу быть там, где есть что-то созидающее, а не там, где есть ультиматумы и неприятие», — заявил он.