Архангельск, , 19:30 — REGNUM Губернатору Архангельской области Игорю Орлову в ходе прямой линии «Вконтакте», организованной 29.RU, пришлось назвать причину, по которой он ни разу не был на Шиесе.

«А почему я должен туда ехать? Я ведь все-таки губернатор Архангельской области, а не Шиеса. Там есть люди, которые отвечают за это, есть инвестор», — заявил глава региона.

Игорь Орлов отметил, что готов к диалогу с людьми по всем острым вопросам, но, по его мнению, далеко не все люди готовы к разговору с ним.

«Далеко не все готовы к диалогу и способны задавать вопросы, не демонстрируя при этом свою неприязнь. Честно говоря, я испытываю некий дискомфорт из-за того, что не был в Ленском районе, но я общаюсь с депутатами и с активом по этому поводу. Я просто хочу быть там, где есть что-то созидающее, а не там, где есть ультиматумы и неприятие», — заявил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, противники строительства полигона на станции Шиес больше года живут в палаточном лагере, раскинутом непосредственно у объекта строительства. В лагерь экоактивистов продолжают приезжать сотни людей из разных городов: Петрозаводска, Москвы, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Ухты, Архангельска, Северодвинска, Белгорода и др. Активисты несут круглосуточную вахту, чтобы не допустить строительства крупнейшего в Европе мусорного полигона.