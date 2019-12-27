Архангельск, 27 декабря 2019, 19:30 — REGNUM Губернатору Архангельской области Игорю Орлову в ходе прямой линии «Вконтакте», организованной 29.RU, пришлось назвать причину, по которой он ни разу не был на Шиесе.
Игорь Орлов отметил, что готов к диалогу с людьми по всем острым вопросам, но, по его мнению, далеко не все люди готовы к разговору с ним.
Как сообщало ИА REGNUM, противники строительства полигона на станции Шиес больше года живут в палаточном лагере, раскинутом непосредственно у объекта строительства. В лагерь экоактивистов продолжают приезжать сотни людей из разных городов: Петрозаводска, Москвы, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, Ухты, Архангельска, Северодвинска, Белгорода и др. Активисты несут круглосуточную вахту, чтобы не допустить строительства крупнейшего в Европе мусорного полигона.