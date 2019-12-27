Улан-Удэ, , 13:25 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ проживают трое ветеранов Великой Отечественной войны, участвовавших в сражении под Москвой. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Одного из них — Александра Царева навестили сотрудники ведомства. До войны он работал в колхозе в Пензенской области, откуда был призван в армию и служил в воздушно-десантных войсках. В ходе Московской битвы, он в составе части десантировался в леса Подмосковья, после чего принял участие в контрнаступлении.

После войны переехал жить в Бурятию. Сегодня 97-летний ветеран проживает один — его навещает и поддерживает племянник.

«Во время беседы Александр Дмитриевич рассказал гостям о двух случаях, когда после приёма лекарств у него начинала кружиться голова, он падал на пол, не мог набрать номер родственников или скорой медицинской помощи», — отметили в СКР.

Сотрудники ведомства в рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» подарили ветерану мобильный телефон, к которому подключили услугу «мобильный телохранитель». После нажатия специальной кнопки в управления вневедомственной охраны поступает сигнал тревоги, по которому идет оповещение родственников, а к квартире ветерана выезжает группа быстрого реагирования. Фронтовик заверил, что теперь точно проживёт до ста лет.

Напомним, за 7 мая 2019 года на 102-м году жизни в Бурятии умер участник Великой Отечественной войны Самьян Догбаев. Как сообщало ИА REGNUM, он стал прототипом главного героя снимающегося в настоящий момент на народные деньги фильма «321-я Сибирская».

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