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В Бурятии умер 101-летний ветеран, ставший прототипом героя фильма о войне

Общество

До очередного Дня Победы он не дожил два дня

В Бурятии умер 101-летний ветеран, ставший прототипом героя фильма о войне
Иллюстрация: Официальная страница фильма «321 Сибирская»
Самьян Догбаевича Догбаев

Улан-Удэ, 9 мая 2019, 13:27 — REGNUM  7 мая в Бурятии на 102-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны Самьян Догбаев. Он стал прототипом главного героя снимающегося в настоящий момент на народные деньги фильма «321-я Сибирская». О смерти ветерана сообщила съёмочная группа фильма на своей странице в соцсети.

Самьян Догбаев родился в 1917 году в селе Семиозерье Красночикойского района Читинской области. В 1941 году в качестве добровольца он пошёл на фронт, участвовал в обороне Ленинграда.

«Несколько лет подряд наша команда навещала его 9 мая, поздравляя ветерана с Днём его Рождения, ведь именно праздник Победы стал для него вторым Днем Рождения… Самьян Догбаевич навсегда запечатлён в наших роликах, тизерах», — сообщили создатели фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «321-я Сибирская» посвящён бойцам из Сибири, сражавшимся против немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Режиссёр и сценарист фильма Солбон Лыгденов в сентябре 2018 года сообщил о завершении производственного цикла, и что съёмочная команда приступила к монтажно-тонировочному периоду. Тормозит работу недостаток финансов, поскольку картина снимается на пожертвования простых людей.

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