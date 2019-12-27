Пекин, , 11:30 — REGNUM Китайские правоохранители изъяли свыше 950 тыс. незаконных детских публикаций в 2019 году, сообщили 26 декабря в Национальной канцелярии КНР по борьбе с порнографией и нелегальными публикациями.

Более 3,7 млн предметов, связанных с интернет-порнографией, а также вредной информации было изъято в текущем году, сообщили в канцелярии. Органы по всей стране раскрыли более 190 случаев распространения порнографии среди детей, равно как и нелицензионных материалов. Из них около 40 закончились уголовными делами.

В одном из случаев 19 подозреваемых по уголовному делу были пойманы за распространением неприличных материалов на мультипликационной интернет-платформе в города Ханчжоу провинции Чжэцзян.