Тбилиси, , 11:44 — REGNUM Обязательное снабжение чипами удостоверений личности жителей Грузии приостановил Конституционный суд (КС) страны. Соответствующее решение 26 декабря было размещено на сайте суда.

В сообщении говорится, что частично был удовлетворен иск Наны Сепашвили и Ии Рехвиашвили против парламента Грузии и минюста страны. Истцы заявили, что удостоверения личности и паспорта, которые содержат электронные носители информации (чипы), позволяют установить тотальный контроль над людьми, что описано в библейском пророчестве об апокалипсисе.

Сепашвили и Рехвиашвили отказались получать чипированные документы. По мнению суда, это ограничивает граждан в правах, так как препятствует получению образования, медицинских услуг, делает невозможным заключение сделок и т. д.

«Соответственно, суд счел, что действие спорных норм вызывает угрозу неисправимых последствий для истцов», — говорится в решении суда.

На основании этого до окончательного разбирательства была приостановлена норма, предписывающая обязательное чипирование удостоверений личности. По паспортам такое решение не было принято.

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