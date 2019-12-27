Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Фанаты выпустили обновление к моду Whispering Hills для Fallout 4, который превращает игру во что-то, напоминающее игры серии Silent Hill. Об этом 27 декабря сообщил журнал PC Gamer.

После добавления мода геймеры увидят в игре туманные путоши постядерного ада, в который добавлены десять различных погодных эффектов. Моддеры также заменили в игре фоновые звуки, сделав их более удалёнными и более жуткими.

Кроме того, игроки могут быть периодически «втянуты в потусторонний мир», в котором в течение нескольких минут им придётся противостоять полчищам монстров, в числе которых будут упыри, «медсёстры» из Silent Hill, двуглавые крикуны и собаки-мутанты.

Стоит отметить, что мод существует около года, однако недавно с большим обновлением он получил монстра под названием Sirenhead. Это чудовище знакомо всем собирателям городских хоррор-легенд.

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