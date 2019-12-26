Санкт-Петербург, , 17:21 — REGNUM Торговые центры Петербурга отмечают падение покупательского спроса в конце года, несмотря на то, что до Нового года осталось меньше недели. Об этом сообщает аналитическое агентство Watcom.

Торговля на Рождественной ярмарке Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным компании, в прошлом, 2018 году, система показателей посещаемости торговых центров и магазинов Shopping Index зафиксировала спад покупательского интереса на 5,2%, по сравнению с 2017 годом. Даже предновогодняя лихорадка тогда не помогла вырасти посещаемости и продажам. Таким образом, показатели в целом за прошлый год оказались самыми низкими с 2009 года.

В 2019 году ситуация немного изменилась к лучшему, летом и осенью петербургские торговые центры начали отмечать покупательскую активность населения. Показатели роста составили порядка 4,6%. Но основной рост пришелся лишь дни больших распродаж, например, когда в октябре-ноябре повсеместно проходили различные крупные акции — «День холостяка», «Черная пятница» и т.д.

Больше всего от недостатка клиентов в Петербурге «страдают» небольшие торговые центры, расположенные на периферии города. Снижение покупательского интереса отмечают и крупные торговые центры, но там спад посетителей не так заметен — всего 1,2%.

«Нет снега, нет настроения украшать дом», — пояснили изданию «Фонтанка» в компании «Максидом», где за первые недели декабря также не отметили предновогоднего ажиотажа.

Отметим, по данным издания «Коммерсантъ», пока что выигрывают онлайн-ритейлеры, например крупный российский международный интернет-магазин Wildberries, в дни распродаж отметил тройное увеличение объема заказов по сравнению с предыдущим годом.

В свою очередь первое в России исследовательское агентство, специализирующееся на рынке электронной коммерции, Data Insight отмечает, что в списке ТОП он-лайн ритейлеров также значится «Ситилинк», «Мвидео», «Озон» и «DNS», при этом за два года количество интернет-магазинов, входящих в ТОП100, сократилось на 8%.