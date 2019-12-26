Мтвара, Танзания, , 12:23 — REGNUM Глава полиции по области Мтвара на юге Танзании призвал всех правонарушителей из соседнего Мозамбика воздержаться от реализации своих преступных планов в праздничный период, поскольку, по его словам, силы полиции готовы им противостоять. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление начальника полиции по области Мтвара.

В интервью журналистам Бласиус Чатанда заявил, что полиция готова обороняться от преступников из соседней страны на суше и на воде.

«Мы должным образом организовали патрулирование, начиная с наших водных границ, как на реке Рувума, так и на океане, чтобы предотвратить любые попытки проникнуть в Мтвару с преступными целями», — заявил он, добавив, что патрулирование проводится по всей протяженности границы.

Пользуясь случаем, Чатанда также призвал родителей и опекунов не оставлять своих детей без присмотра на берегах рек и океанском побережье.