Аллаиха, , 07:35 — REGNUM В Аллаиховском районе Якутии в рамках нацпроекта «Экология» появился национальный парк «Кыталык». Его создало правительство РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минприроды России.

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Территория парка «Кыталык» —1 885 554 га и на этой территории будут сохранять восточносибирскую популяцию стерха — белый журавль, который внесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и как редкий вид — в Красную книгу РФ. Популяция стерха насчитывает около 4 тысяч особей.

Кроме того, в новом нацпарке будут охранять дикого северного оленя.

«Из позвоночных животных здесь есть 21 вид млекопитающих и 91 вид птиц, 63 из них — гнездящиеся: белоклювые гагары, пискульки, малый лебедь, клоктун, кречет, сапсан. Встречаются волк, песец, росомаха, ондатра, грызуны, соболя, горностай, ласка, бурый медведь и овцебык», — пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье создан национальный парк «Токинско-Становой», где обитают более 250 видов насекомых и свыше 200 видов наземных позвоночных: около 40 видов млекопитающих, более 180 видов птиц.