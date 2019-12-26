Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Xbox ведет переговоры по поводу приобретения некой крупной польской компании, занимающейся разработкой игр, с целью её присоединения к семье Xbox Game Studios. Об этом 25 декабря сообщил портал Comicbook.

Инсайдер сообщил, что представители Microsoft недавно посетили Польшу с целью поиска таких студий и провели переговоры с какой-то крупной компанией. При этом он сказал, что не может разглашать детали.

Издание отмечает, что крупнейшим польским разработчиком является компания CD Projekt («Ведьмак», Cyberpunk 2077), однако, по мнению редакции, вряд ли речь в сообщении идёт о ней, поскольку Microsoft будет не так-то просто её купить: CD Projekt является публичной компанией (акционерным обществом) и стоит немалых денег.

Напомним, в Польше также работают такие известные частные компании, как Techland (Dying Light), People Can Fly (Painkiller, Bulletstorm и Gears of War: Judgment). Есть также студии 11 Bit Studios, Bloober Team и CI Games, которые являются публичными компаниями, как и CD Projekt Red.

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