Москва, , 20:40 — REGNUM Торт для Владимира Путина в виде российского ракетного комплекса «Сармат» предложил испечь повар из турецкого города Бурса Хасан Аджар. Об этом 25 декабря сам повар рассказал РИА Новости.

Как рассказал повар, полгода назад он посылал президенту России традиционный турецкий пирог (бёрек) в связи с началом поставки Россией в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400. По реакции из России кондитер понял, что его идея была очень положительно воспринята в стране.

Хасан Аджар пояснил, что, окрылённый успехом, он решил предложить Путину испечь для него торт метровой длины в виде «Сармата». Однако торт нельзя отправить по почте, его, по словам повара, лучше есть сразу после выпечки, поэтому он и приехал в Россию для личной встречи с Путиным.

Кондитер добавил, что раньше он отправил письмо пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой посодействовать личной встрече с Путиным. Повар отметил, что Песков выразил заинтересованность его предложением. Также Аджар заявил, что кроме приготовления торта для Путина он планирует дать в Москве мастер-класс по ознакомлению желающих с рецептом турецких бёреков, а сейчас работает над новым рецептом, который назвал «Путинские бёреки».

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