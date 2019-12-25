Екатеринбург, 25 декабря 2019, 17:44 — REGNUM Муниципальный кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге закроют после 14 февраля 2020 года. Об этом сообщает ЕАН.
Сотрудники учреждения сообщили изданию, что в указанную дату завершается действие договора кинотеатра с «Премьер-залом». Руководство уже заказало прокатные афиши фильмов на январь.
В «Салюте» планируют заработать побольше денег благодаря новогодним праздникам.
Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатр передадут Дворцу пионеров. Учреждение стало неприбыльным, и дальнейшее его содержание не несёт смысла, считают в мэрии.
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