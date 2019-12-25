Москва, , 16:10 — REGNUM Открытый урок по правам человека для учащихся школы № 2070 в Москве в первые дни её открытия в 2020 году проведёт уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом она рассказала журналистам 25 декабря на официальном завершении строительства образовательного учреждения.

«С огромной честью выступлю здесь. У нас есть лекционные программы и есть открытый урок по правам человека, который проходит 10 декабря во всех школах. И мы это 10 декабря перенесём на первые дни открытия школы. И я с удовольствием выступлю перед детьми с самой главной темой — права человека», — приводит РИА Новости слова Москальковой.

Также она отметила, что в этой школе являются уже реализованными права человека на образование и на достоинство.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о 115 обращениях по защите прав находящихся за рубежом, не считая ещё более 1 тыс. обращений от оказавшихся в Сирии.