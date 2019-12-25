Тараз, Казахстан, , 14:51 — REGNUM В честь 80-летия Джамбульской области в Таразе установили памятник певцу и композитору Кенену Азербаеву и драматургу Аскару Токпанову, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) области.

Памятник заслуженному деятелю искусств Казахстана Кенену Азербаеву установили перед концертным залом «Баласагун». Монумент одному из основателей Джамбульского областного драматического театра открыт перед памятником Мельпомене.

В рамках открытия памятника казахстанскому драматургу также прошло мероприятие, посвященное изданию книги «Тоқпанов тұлғасы» о жизни и творчестве деятеля культуры.

Отметим, Джамбульский областной казахский драматический театр был открыт в 1936 году. Местные власти планируют присвоить театру имя Аскара Токпанова.