Сеул, , 14:30 — REGNUM В Южной Корее запретят использовать цветные пластиковые бутылки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, 25 декабря в стране вступит в силу поправка к закону об утилизации отходов, согласно которой упаковочный материал будет разделен на три категории по сложности переработки.

Известно, что компании, выпускающие продукцию в упаковочных материалах с высоким уровнем сложности переработки, будут облагаться экологическим налогом.

Отмечается, что некоторые компании, такие как Lotte Chilsung и Coca-Cola, уже заменили цветные пластиковые бутылки на бесцветные.

Экологические налоги — налоги, связанные с охраной окружающей среды, относимые в документах Европейского союза к одноимённой категории.