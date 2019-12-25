Москва, , 14:09 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования родным и близким главы Академии военных наук Махмута Гареева в связи с его кончиной на 97-м году жизни. Об этом 25 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

«Медведев выразил соболезнования родным и близким Гареева», — заявил Осипов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на 97-м году жизни скончался глава Академии военных наук, генерал армии в отставке Махмут Гареев.

Напомним, Махмут Гареев родился в Челябинске 23 июля 1923 года. В 1941 году окончил Ташкентское пехотное училище и участвовал в Великой Отечественной войне, сражаясь в составе Западного, 3-м Белорусского и 1-м Дальневосточного фронтов, и при этом был несколько раз был ранен и контужен. Всего прослужил в рядах Советской армии свыше 50 лет.

После окончания войны закончил с отличием и золотой медалью Военную академию имени М. В. Фрунзе (1950 год) и Военную академию Генштаба Вооруженных сил СССР (1959 год), а затем находился на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах.