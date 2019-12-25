Куньмин, Китай, , 12:42 — REGNUM На реке Меконг из юго-западной китайской провинции Юньнань стартовал 89-й международный патруль Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Патруль, как и обычно, преследует цели защиты безопасности и стабильности на реке. Правоохранители четырех стран посетят с инспекциями ряд мест и проверят ряд кораблей за время четырехдневного патрулирования, сообщили в юньнаньском департаменте общественной безопасности.

Кроме того, пройдет ряд совместных культурных и спортивных мероприятием с участием правоохранителей четырех стран, которые пройдут в города Цзиньхун провинции Юньнань перед самым началом патрулирования.

Напомним, что совместное патрулирование реки Меконг осуществляется с декабря 2011 года, когда банда речных пиратов захватила два грузовых китайских судна и убила 13 китайских моряков 5 октября того же года. Кроме того, Лаос, Мьянма и Таиланд входят в «золотой треугольник» наркоторговли.

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