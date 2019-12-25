Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM Принимавший матчи Чемпионата мира по футболу — 2018 стадион «Екатеринбург-Арена» передан в собственность Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного министерства по госимуществу

Ранее стадион находился в федеральной собственности.

Для управления объектом создано государственное автономное учреждение «Екатеринбург-Арена». В собственность принято 24 объекта недвижимого имущества, в частности, здание стадиона и входящие в его имущественный комплекс сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о передаче стадиона в свердловскую собственность подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Указывалось, что передача должна произойти до 1 января 2020 года.

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