Екатеринбург, 25 декабря 2019, 11:50 — REGNUM Принимавший матчи Чемпионата мира по футболу — 2018 стадион «Екатеринбург-Арена» передан в собственность Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного министерства по госимуществу
Ранее стадион находился в федеральной собственности.
Для управления объектом создано государственное автономное учреждение «Екатеринбург-Арена». В собственность принято 24 объекта недвижимого имущества, в частности, здание стадиона и входящие в его имущественный комплекс сооружения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее распоряжение о передаче стадиона в свердловскую собственность подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Указывалось, что передача должна произойти до 1 января 2020 года.
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