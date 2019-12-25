Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области создаётся «Карсунский лесхоз» — первое региональное государственное автономное учреждение. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр региона Александр Смекалин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минприроды Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что первый областной лесхоз будет заниматься хозяйственной деятельностью: выполнять все лесохозяйственные работы, в том числе санитарные рубки. Одной из продукций лесхоза станут пиломатериалы.

Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров поясняет, что «Карсунский лесхоз» создан «для рационального использования потенциала лесов», в том числе для совершенствования организационной структуры управления и ведения лесного хозяйства, включая использование, охрану, защиту и воспроизводство лесов. Финансирование лесхоза будет осуществляться за счёт средств областного и федерального бюджетов.

«Карсунскому лесхозу» будут переданы действующая лесопожарная станция. Также будут приобретены плуги, культиваторы, сеялки, дисковые бороны, новые трактора.

Карсунское лесничество же продолжит выполнять функции контроля и надзора в области лесных отношений, в том числе и над лесхозом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области министерство природы и цикличной экономики региона будет переформатировано и укрупнено за счёт усиления контрольно-надзорной работы в сфере экологии. Главный инспектор по охране окружающей среды будет напрямую подчиняться губернатору.

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