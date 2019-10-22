Ульяновск, , 16:08 — REGNUM В Ульяновской области чиновников становится больше. Главным инспектором по охране окружающей среды Ульяновской области назначена Гульнара Рахматулина, которая ранее работала заместителем министра природы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что назначение связано с созданием единой службы контроля, которая «будет следить за состоянием окружающей среды и привлекать к ответственности нарушителей». По мнению губернатора Сергея Морозова, «усиление штата инспекторов поможет оперативно отрабатывать сообщения жителей и своевременно проводить проверки».

Вновь назначенный главный инспектор по охране окружающей среды Гульнара Рахматулина займется «усовершенствованием контроля по соблюдению всех требований природоохранного законодательства». Предполагается, что за районами региона будут закреплены отдельные инспекторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области министерство природы и цикличной экономики региона будет переформатировано и укрупнено за счёт усиления контрольно-надзорной работы в сфере экологии. Ранее заявлялось, что главный инспектор по охране окружающей среды будет напрямую подчиняться губернатору.

Отметим, на конец 2018 года в Ульяновской области насчитывалось 1049 служащих в органах исполнительной власти региона, укомплектованность составила 96,2%.

Напомним, что в Приволжском федеральном округе управления Росприроднадзора прекращают свою деятельность в связи с реорганизацией федерального ведомства. Из 13 территориальных представительств останутся шесть. В том числе упразднено территориальное управление в Ульяновске.

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