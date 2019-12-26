Москва, 26 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 26 декабря: началась Керченско-Феодосийская десантная операция.
26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция сил Закавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Цель — захват Керченского полуострова и подготовка к освобождению Крыма.
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