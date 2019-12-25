Красноярск, , 08:33 — REGNUM За незаконно срубленные ёлки грозит уголовная ответственность, сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска.

Чтобы предотвратить незаконную вырубку хвойных насаждений в канун новогодних праздников, дежурят мобильные группы отдела лесопользования Центра недвижимости. С начала декабря прошло порядка 20 рейдов по всем районам Красноярска.

По словам начальника отдела лесопользования МКУ «Центр недвижимости» Елены Филипповой, особое внимание уделяется местам, где массово растут хвойные деревья. Уже задержан нарушитель, спиливший ель на территории дорожной развязки по ул. Волочаевской. Материалы по делу направлены в полицию.

В мэрии напомнили, что за незаконную рубку деревьев предусмотрена ответственность. В частности, вырубка хвойных карается штрафом до 500 тысяч рублей, обязательными исправительными или принудительными работами. Также нарушителям придётся заплатить за каждое срубленное дерево. Если ущерб значителен, браконьера наказывают штрафом до 3 млн рублей. В отдельных случаях грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье полиция поймала новогоднего лесоруба.