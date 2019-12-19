Владивосток, , 06:09 — REGNUM В Хасанском районе Приморья полиция и государственные инспектора охраны природы застали молодого человека за вырубкой молодых елей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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28-летний мужчина в районе посёлка Оленевод успел срубить 8 молодых елей, когда был застигнут за этим занятием. В отделении полиции он признался в содеянном и пояснил, что заготавливал ели для последующей реализации. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, которую он нанёс лесному фонду, пишет PrimaMedia.

За нелегальную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере до 4 тыс. рублей, должностных лиц — до 40 тыс., для юридических лиц — до 300 тыс. Кроме того, незаконная вырубка елей является уголовно наказуемым деянием, если ущерб, причиненный лесному фонду, превышает 5 тыс. рублей. В этом случае нарушителю грозит от 2 до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первые ёлочные базары открылись во Владивостоке. Площадки, где будут продавать лесных красавиц, согласованы с администрацией города.