Москва, , 06:58 — REGNUM Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.

В обращении Чернышова в адрес главы Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина сказано, что «новогодний капитал» предполагается предоставить одиноким пенсионерам для приобретения необходимых продуктов питания и праздничных атрибутов без нагрузки на личный бюджет.

Выплату Чернышов предложил привязать к пенсии по региону. Количество денежных средств, составляющих «новогодний капитал», не уточняется.

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