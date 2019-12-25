Нью-Йорк, США, , 00:50 — REGNUM Студия Rockstar Games представила возможный сеттинг (среда, в которой происходит действие) шестой игры её популярной серии Grand Theft Auto. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.

Издание обратило внимание, что один разработчиков опубликовал на своей странице в Twitter фотографию со множеством различных значков. Там в том числе был представлен колумбийский флаг.

Автор статьи напоминает: ранее в сети появились слухи о том, что Rockstar Games не только вернёт игру в вымышленный город США Вайс-Сити, но и добавит в неё несколько новых регионов, а также введёт в игру персонажей, которые отправятся в Южную Америку и, возможно, даже на Карибы. Он отмечет, что в этом контексте публикация Rockstar наводит на размышления.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2019 году количество стримов (онлайн-трансляций) по Grand Theft Auto V в сервисе Twitch выросло более чем в четыре раза. Игра поднялась с десятого места на четвёртое, притом, что её релиз состоялся более шести лет назад, 17 сентября 2013 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа лучшая видеоигра 2019 года по версии Comicbook