Павлово, Нижегородская область, , 23:23 — REGNUM Около новогодней ёлки в Павлове появилась надпись «С Нооыым годо!». Фотография опубликована в сообществе «Подслушано в Павлове» в социальных сетях.

Надпись красуется на ограждении новогодней ёлки и частично закрыта мусорным баком, поэтому не исключено, что ещё могут быть опечатки.

Надпись даже привлекла внимание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, он отметил, что поздравление меняют уже в четвёртый раз.

«Радует, что молодежь Павлова умеет пользоваться шуруповертами», — цитирует главу области портал news.nn.

Никитин предположил, что надпись постоянно меняют в связи с недостаточно зимней погодой в регионе.

«Видимо, как и многие нижегородцы, павловчане не согласны с такой погодой в декабре и настойчиво убирают согласные буквы из поздравления. Надеюсь, что, как и обещают синоптики, к выходным пойдет снег, и павловские креативщики займутся настоящими новогодними забавами», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый креатив жителей Нижегородской области в ожидании предстоящих праздников.

Ранее в Балахне появился огромный баннер с изображением бывшего главы СССР Иосифа Сталина в образе терминатора. На плакате бывший «вождь» изображен в темных очках и с оружием. Надпись на плакате гласит: I'll be back. Позади Сталина на баннере изображена Спасская башня Московского Кремля, а в правом верхнем углу надпись: «75 лет Великой Победы».