Москва, , 18:16 — REGNUM Более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники поставлены в Воздушно-космические силы в 2019 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Отмечается, что в число поставленной в ВКС техники вошли самолеты Ил-76МД-90А, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ и ряд других видов.

Как заявил заместитель главнокомандующего ВКС — командующий войсками ПВО-ПРО генерал-лейтенант Юрий Грехов, в войска поступили ЗРК С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», а также различные радиолокационные станции радиотехнических войск и специальной техники.

«Космическими войсками проведено и обеспечено проведение более десяти запусков космических аппаратов в интересах Минобороны России. Дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели свыше 350 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки», — рассказал Грехов.