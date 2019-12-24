Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM Останки советских солдат, обнаружение которых застопорило строительство транспортной развязки у «Экспофорума» в Петербурге, могут перезахоронить. Это следует из информации, предоставленной губернатором Петербурга Александром Бегловым в ответ на запрос депутату ЗакСобрания Борису Вишневскому.

«В свое время удалось остановить это строительство на костях. Теперь новая опасность. Ответ интересный, но есть внутренние противоречия», — заметил парламентарий.

Так, в нем говорится, что на земельных участках, где раньше собирались строить развязку, в районе реки Пулковки были обнаружены воинские захоронения. Тогда глава аппарата правительства РФ Чуйченко указал Министерству транспорта и Министерству обороны работы по развитию инфраструктуры у «Экспофорума» завершить «с учетом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений».

Чтобы осуществить такое поручение в течение последующих трех лет Смольный уже запланировал 724 млн рублей «с цель возможного строительства развязки».

Однако судьба захоронений так и не ясна.

«В настоящее время Министерством обороны РФ прорабатывается вопрос по увековечиванию памяти солдат, павших в боях за Ленинград в районе конгрессно-выставочного центра «Экспофорум», а также по обеспечению перезахоронения воинов в едином мемориальном комплексе с памятной доской и исторической справкой о прошедших боях», — говорится в справке, которую предоставил Вишневскому Беглов.

Такие формулировки оставили парламентария в недоумении. «Так сохранят или перенесут захоронения? Буду пытаться получить более подробные разъяснения в Комитете по экономической политике», — заявил он.

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