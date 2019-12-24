Москва, , 17:21 — REGNUM Таганский суд Москвы 24 декабря оштрафовал блогера Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за две несогласованные акции протеста, сообщает «Интерфакс».

Соболь признали виновной по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение правил участия в митингах»).

Причиной штрафа стал митинг 10 августа, после завершения согласованного митинга часть протестующих попытались пройти к центру Москвы, некоторых задержала полиция. А также несогласованное шествие 31 августа от Чистых прудов до Пушкинской площади на Тверскую улицу. Далее их не пустили полицейские.

За каждый из этих митингов суд назначил по 150 тысяч штрафа. Ранее Троицкий суд Москвы уже оштрафовал Соболь за акцию 31 августа на сумму 300 тысяч рублей.