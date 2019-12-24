Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Стена исторической табачной фабрики «Нево-табак» на Бронницкой улице в центре Санкт-Петербурга была разобрана и частично обрушилась, после чего в Смольном начали правовую оценку действий застройщика. Об этом ИА REGNUM сообщили в комитете по охране памятников (КГИОП).

Фабрику собираются перестроить в жилой комплекс «Олимпия». Проект был одобрен, но он предполагал сохранение внешнего облика здания, так как оно формирует уличный фронт застройки Бронницкой улицы.

Обеспокоенные петербуржцы заметили, что еще 21 декабря началась разборка исторического фасада, его ломали тяжелой техникой. КГИОП указал собственнику здания и заказчику работ — ООО «Клинский, 25» — на то, что это необходимо прекратить. Но вскоре собственник уведомил КГИОП, что часть фасада вдоль Бронницкой обрушилась «самопроизвольно». На место пришлось вызвать МЧС.

По данным администрации Адмиралтейского района, застройщик ООО «Бауэр Технология» не уведомлял о сборе Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Более того, КГИОП также зафиксировал трещину на фасаде соседнего здания — выявленного объекта культурного наследия — лечебницы Александровской общины сестер милосердия Красного Креста на Бронницкой, 9. Здание реставрировали лишь в 2017 году. Согласно проекту, там должны были проделать инъектирование фундамента и пересадить на сваи.

В результате Служба гостехнадзора в ближайшее время проанализирует работы по сохранности лечебницы на Бронницкой, 9, а собственник должен представить проект воссоздания исторического фасада, формирующего уличный фронт застройки по Бронницкой улице.

«Проводится правовая оценка действий застройщика, в том числе на основании поступившей в комитет фотофиксации разборки исторической стены с применением тяжелой техники. Проект воссоздания внешнего облика исторического здания, а также заключение об аварийности, которое, по версии застройщика, послужило основанием для разборки, планируется рассмотреть на межведомственной рабочей группе до конца января», — пояснили в КГИОП.