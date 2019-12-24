Париж, , 15:13 — REGNUM Представитель национальной компании французских железных дорог (SNCF) оценил убытки от протестов во Франции в 400 млн евро, передает BFM TV.

Забастовки, которые начались 5 декабря, уже обошлись французской железнодорожной компании в значительную сумму.

«По нашим оценкам компания теряет 20 млн евро в день. Итак, на двадцатый день забастовки мы имеем 400 млн евро», — объяснил Жан-Пьер Фаранду, представитель компании SNCF.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Парижской оперы Стефан Лисснер подсчитал, что потери от продажи билетов могут к концу года превысить 12 млн евро.

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