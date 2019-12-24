Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Единовременные выплаты по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году получат почти 353 тыс. петербуржцев — ветераны, труженики тыла, блокадники и узники нацистских лагерей. Об этом сообщил 24 декабря глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как и в январе 2019 года, выплата составит от 3 до 7 тыс. рублей. «Адресно, никуда ходить не нужно, они их получат на свои счета», — пояснил Ржаненков.

По данным Смольного, на 1 мая 2020 года в Петербурге будут проживать 99,5 тыс. ветеранов войны (к которым приравнены и блокадники), бывших узников концлагерей, участников послевоенного разминирования. Они имеют право на выплату в 7 тыс. рублей.

Кроме того, еще в городе живут 12,1 тыс. вдов погибших и умерших инвалидов и участников войны, которым полагается выплата в 4 тыс. рублей.

По 3 тыс. рублей к юбилейной дате получат так называемые дети войны — граждане, родившиеся до 3 мая 1945 года. Таких в Петербурге 241,2 тыс. человек.

Таким образом, выплаты к празднику получат почти 353 тыс. петербуржцев.

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