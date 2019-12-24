Горно-Алтайск, , 10:57 — REGNUM В мебельном магазине в Дагестане продаются кресла и столики, сделанные из чучел волков. Сделанное покупателем видео появилось в соцсетях и вызвало бурное обсуждение пользователей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В ролике видно, что кресло отделано волчьими шкурами, а подлокотники украшены головами волков. Ножки сделано в виде ног дикого зверя. Ещё два волка в полный рост «поддерживают» стеклянную столешницу.

По словам продавца, при изготовлении мебели использовались шкуры якутских и горноалтайских волков.

«Они и попушистее, чем наши, европейские. И расцветка другая», — замечает он.

Однако зрители не оценили труд изготовителей мебели, назвав их живодёрами, а также неуважением к волкам и добывшим их охотникам.

Как сообщало ИА REGNUM, волки во многих сибирских регионах стали одной из главных проблем животноводов, нападая на стада овец и коров. Во многих субъектах региональные власти выплачивают премии за добычу волков.

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