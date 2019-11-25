Абакан, , 13:12 — REGNUM В крестьянском фермерском хозяйстве в районе посёлка Заря Усть-Абаканского района Хакасии дикие животные растерзали отару овец. Как сообщили ИА REGNUM 25 ноября в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, погибло 73 овцы, ещё 11 получили несовместимые с жизнью раны.

Работники КФХ утверждают, что несколько хищников проникли ночью в загон. До сих пор неизвестно, кто напал на животных — волки или собаки. Но всё-таки большинство специалистов считает, что это были бродячие собаки.

Однако не так давно местные жители видели в окрестностях посёлка животное, похожее на волка. К тому же во время происшествия собаки фермерского хозяйства молчали.

Обстоятельства ЧП выясняются. Решается вопрос об утилизации погибших животных.

Как сообщало ИА REGNUM, волки в Туве за год убили тысячи коров и овец.