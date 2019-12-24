Владивосток, , 09:45 — REGNUM Продавцы новогодних ёлок в Приморье определяют стоимость своего товара «на глазок», однако, ориентируются на высоту и качество, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ёлочный базар в Приморье Алексей Суконкин © ИА REGNUM

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Стоимость лесной красавицы на ёлочном базаре во Владивостоке варьируется от 1,5 тыс. рублей и выше. Продавцы охотно рассказывают из каких районов она привезена в столицу Приморья, готовы показать документы, подтверждающие легитимность своего товара.

В таёжном городе Арсеньеве цена ёлок колеблется от 800 до 2,5 тыс. рублей, торговцы также уверяют, что происхождение ёлок абсолютно законное, однако документы на перевозку не дают, ссылаясь на то, что эти документы может предоставить только бухгалтерия организации, торгующей ёлками. Цену определяют «на глазок» — чем меньше цена, тем и ёлка меньше, и «лохматость» у неё слабее. За 150 рублей можно купить «набор из веток».

Ёлочный базар в Приморье Алексей Суконкин © ИА REGNUM

На севере Приморья, в городе Дальнегорске стоимость ёлок начинается от 1,5 тыс. рублей. Здесь также продавцы не могут чётко объяснить порядок ценообразования, однако, уверяют, что «все документы в порядке».

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость ёлок в России начинается от ста рублей: купить можно и ель и пихту — всё зависит от региона.