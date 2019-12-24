В Барнауле, на ёлочных базарах, которые начали работать с 15 декабря 2019 года, можно приобрести пихту стоимостью 600−5000 рублей. При этом цены могут существенно различаться в пределах одного района.

Дополнительно на временных базарах ведётся продажа подставок для ёлок стоимостью 300−400 рублей. К примеру, на одном из ёлочных базаров в Индустриальном районе с 12:00 до 20:00 можно приобрести новогоднее дерево за 800−2500 рублей, а ветки готовы отдать по цене от 100 рублей. Через дорогу от этого базара работает ещё один, где цены на пихту уже 600−3000 рублей, при этом работает он с 9:00.

Чуть дальше, в том же районе, ёлочный базар работает круглосуточно, а стоимость дерева варьируется от 600 до 5 тыс. рублей. Помимо этого, на нём желающим предлагают подставки для установки деревьев от 300 рублей, новогодний колпак за 50 рублей и даже детские санки стоимостью 800 рублей.

Для тех, кто не хочет ставить срубленное дерево, в крупных торговых сетях предлагают живые миниатюрные ели в горшках (до 40 см высотой) стоимостью 800−1,2 тыс. рублей.

От ели до пихты: сколько стоит новогоднее дерево в Барнауле