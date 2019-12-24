Фото А. Степановой.
В преддверии новогодних праздников на базах отдыха, расположенных на природе, предпочитают украшать уличные ели, не вырубая их. Для этого, в том числе, берут подкрашенную красками воду, заливают её в разные формочки, в том числе для детских песочниц. Получившимися игрушками и украшают зимних красавиц, а снег серебрит ветки, добавляя им красоты.
Фото А. Степановой
Стать владельцем новогоднего дерева совершенно законно можно не только, купив его на ёлочном базаре, но и оформив через лесничество. В лесу есть много мест, где деревьям не место, например, под линиями ЛЭП. Именно в таких местах желающим отводят участок для выбора дерева к новому году.
К примеру, пару лет назад в Екатеринбурге стоимость ели из лесу была в десять раньше ниже, чем аналогичной на ёлочном базаре. Выглядит оформление так: выбирается ближайшее лесничество к месту проживания. В нём при наличие паспорта оформляется квитанция (в декабре 2016 года плата за ёлку составила около 63 рублей), оформляется договор купли-продажи дерева и выдаётся зарисовка участка, где разрешена порубка. Далее, после оплаты квитанции, покупатель должен сам съездить на оговоренное место и выбрать дерево. Для похода за ёлкой стоит одеться теплее — ведь добывать новогоднюю красавицу в лесу придётся, пробиваясь сквозь сугробы.
Приехали в лесничество.
В Барнауле, на ёлочных базарах, которые начали работать с 15 декабря 2019 года, можно приобрести пихту стоимостью 600−5000 рублей. При этом цены могут существенно различаться в пределах одного района.
Дополнительно на временных базарах ведётся продажа подставок для ёлок стоимостью 300−400 рублей. К примеру, на одном из ёлочных базаров в Индустриальном районе с 12:00 до 20:00 можно приобрести новогоднее дерево за 800−2500 рублей, а ветки готовы отдать по цене от 100 рублей. Через дорогу от этого базара работает ещё один, где цены на пихту уже 600−3000 рублей, при этом работает он с 9:00.
Чуть дальше, в том же районе, ёлочный базар работает круглосуточно, а стоимость дерева варьируется от 600 до 5 тыс. рублей. Помимо этого, на нём желающим предлагают подставки для установки деревьев от 300 рублей, новогодний колпак за 50 рублей и даже детские санки стоимостью 800 рублей.
Для тех, кто не хочет ставить срубленное дерево, в крупных торговых сетях предлагают живые миниатюрные ели в горшках (до 40 см высотой) стоимостью 800−1,2 тыс. рублей.