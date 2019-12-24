Париж, , 09:12 — REGNUM Генеральный директор Парижской оперы Стефан Лисснер подсчитал, что потери от продажи билетов могут к концу года могут превысить 12 млн евро, сообщает Le Figaro.

С начала забастовки против пенсионной реформы во Франции Парижская опера потеряла почти 8 млн евро из-за отмены более 40 спектаклей.

«Оборотному капиталу, который обычно существует для того, чтобы дать нам определенное спокойствие, теперь угрожает опасность», — отметил Стефан Лисснер.

По его оценкам, потери могут составить «не менее 12 млн евро», учитывая вероятную отмену представлений 31 декабря.

На сегодняшний день Парижская опера отменила 45 оперных и балетных представлений. Отмена одной оперы, такой как «Князь Игорь», приводит к потере почти 358 тыс. евро за ночь.

Как сообщало ИА REGNUM, более ста танцоров парижской оперы приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы. Танцоры боятся потерять деньги, когда выйдут на пенсию в 42 года.

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